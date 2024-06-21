Дилара показала как записывала свой новый трек В комментариях люди посоветовали ей активнее заняться уроками вокала, чтобы голос был более уверенным и гармоничным.
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Дилара показала как записывала свой новый трек В комментариях люди посоветовали ей активнее заняться уроками вокала, чтобы голос был более уверенным и гармоничным.