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Дилара показала как записывала свой новый трек В комментариях люди посоветовали ей активнее заняться уроками вокала, чтобы голос был более уверенным и гармоничным.

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