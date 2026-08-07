Разведчик "Центра" четыре месяца передавал данные из тыла ВСУ

Рссийский боец группировки войск "Центр" с позывным Седой почти четыре месяца тайно вел разведку из тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенного пункта Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР), тем самым передавая данные о передвижении противника.