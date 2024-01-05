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Митчелл – о нокауте в бою с Эмметом: «Все плакали. Они думали, что я мертв»

«Самое худшее – это последствия поединка с Эмметтом, ведь все думали, что я мертв. Все, кого я знал, плакали.

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