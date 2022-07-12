Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — Объем расчетов в юанях в приграничной торговле между Китаем и Мьянмой в первой половине 2022 года превысил 500 млн юаней ($74,44 млн), несмотря на закрытие большинства пограничных портов в первые три месяца из-за профилактики и борьбы с эпидемиями, что стало значительным достижением с тех пор, как в декабре правительство Мьянмы … Сообщение Китай и Мьянма «неуклонно» расширяют использование юаня в двусторонней торговле, несмотря на «неудачи» появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.