Сладков: движение Армении в НАТО — это предстоящая трагедия пока что спокойной и доброй страны

Правительство Армении, возглавляемое Николом Пашиняном, ускоренными темпами реализует курс максимального сближения, а на деле подчинения, с Западом, одновременно разрывая вековые связи с традиционными партнерами, в первую очередь с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)