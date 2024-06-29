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Сладков: движение Армении в НАТО — это предстоящая трагедия пока что спокойной и доброй страны

Сладков: движение Армении в НАТО — это предстоящая трагедия пока что спокойной и доброй страны

Правительство Армении, возглавляемое Николом Пашиняном, ускоренными темпами реализует курс максимального сближения, а на деле подчинения, с Западом, одновременно разрывая вековые связи с традиционными партнерами, в первую очередь с Россией.

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