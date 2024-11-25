В Молдове острая нехватка ветеринаров

В Молдове наблюдается острая нехватка ветеринарных врачей: при наличии почти 400 вакантных должностей в различных районах страны, государству не удается привлечь молодых специалистов даже с помощью единовременного пособия в 200 тысяч леев, которое выплачивают при трудоустройстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии