Женская «раскоряка»: и деньги заработай, и от дома не отходи

ONIX

Откуда бабы берут весь этот бред? Кто,где,когда баб заставляет быть добытчицами и зарабатывать?//Добытчицей надо быть, но так, знаете ли, подпольно, полулегально. Чтобы это никого не травмировало,/// Переведи на русский это предложение,потому как одно противоречит другому Будь добытчицей,но деньги не показывай... В чем тогда прикол заработка?