Читаю тут историю про женскую «раскоряку», иначе не назовешь. Потому что если от мужчины требуется быть просто добытчиком, и без дополнительных пунктов в договоре мелким шрифтом, то у женщин эти пункты имеются, да еще как.
Женская «раскоряка»: и деньги заработай, и от дома не отходи
Комментарии
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ONIX
Откуда бабы берут весь этот бред? Кто,где,когда баб заставляет быть добытчицами и зарабатывать?//Добытчицей надо быть, но так, знаете ли, подпольно, полулегально. Чтобы это никого не травмировало,/// Переведи на русский это предложение,потому как одно противоречит другому Будь добытчицей,но деньги не показывай... В чем тогда прикол заработка?
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1 д.
Элеонора Коган
Мужики просто эгоисты.
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20 час.
ONIX
Как вы заепали,вечным скулежом. Вы сами рветесь на работу,а в итоге,кругом обосравшись,ищите виноватых.
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19 час.
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