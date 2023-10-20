10 самых больших странностей и глупостей, сделанных кинозвездами ради роли

Многие актеры проходили через трансформацию тела ради роли — один Кристиан Бейл чего стоит. Но что сложнее: изменить привычной форме или пережить психологический стресс, который часто заканчивается нервным срывом.
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