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Рукавицын о совместных сборах с группой Соколовской: «На тренировках ребята поглядывают друг на друга, в хорошем смысле заводятся. А мы это все видим и радуемся»

– Зачем вам объединяться на тех же сборах, зачем друг к другу ездить? Рукавицын: У каждого из нас, из всех специалистов наших групп есть сильные стороны.

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