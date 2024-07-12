Правительство Германии делает ставку на искусственный интеллект

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в федеральных министерствах Германии и связанных с ними федеральных органах власти быстро растет, хотя обязательные стандарты все еще отсутствуют, об этом 11 июля сообщает издание Вerlin 24/7.
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