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КУРКИНО

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Собянин рассказал, как Москва передает регионам опыт в сфере образования

Сергей Собянин сообщил, что Москва делится с регионами лучшими образовательными практиками. Подготовкой учителей занимаются Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет.

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