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Царьград

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Лето ещё не прошло, а синоптики уже предвещают первые заморозки в Москве

Лето ещё не прошло, а синоптики уже предвещают первые заморозки в Москве

Ночные заморозки могут прийти в Москву во второй декаде сентября.Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова допустила вероятность ночных заморозков в Москве и Московском регионе во второй декаде сентября.

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