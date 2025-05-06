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Петербургский дневник

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Трамп: сейчас неподходящий момент, чтобы приглашать Россию в G7

Трамп: сейчас неподходящий момент, чтобы приглашать Россию в G7

При этом он назвал глупым решение исключить РФ из «Большой восьмерки» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал вопрос о возможности приглашения России в «Большую семерку» (G7), отметив, что для этого сейчас не самый подходящий момент.

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