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В СССР его узнавали еще за поворотом: почему звук «Явы» невозможно было спутать ни с чем

В СССР его узнавали еще за поворотом: почему звук «Явы» невозможно было спутать ни с чем

Задолго до того, как мотоцикл появлялся в поле зрения, его уже безошибочно опознавали по звуку двигателя.

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