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Генсек партии Шольца уходит из политики, так как оказался психбольным

Генсек партии Шольца уходит из политики, так как оказался психбольным

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт неожиданно решил за год до парламентских выборов покинуть свой пост.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Они там, в Гейопах, ВСЕ ПСИХБОЛЬНЫЕ!!
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15 час.

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