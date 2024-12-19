Раскрыт фактор риска развития болезни Альцгеймера

Ученые Института Гленна Биггса при Медицинском центре Техасского университета в Сан-Антонио, Медицинской школы Бостонского университета и Фрамингемского исследования сердца раскрыли, что высокие значения индекса пищевого воспаления (DII) являются фактором повышения риска деменции, включая болезнь Альцгеймера (БА).
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