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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Бах: федерации не должны приостанавливать членство России из-за отстранения ОКР

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) не означает, что международные федерации должны наложить аналогичные санкции в отношении спортивных федераций из России, заявил глава МОК Томас Бах.

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