На форуме ВРНС "Русский мир" в Севастополе предложили принять закон о триединстве русского народа

Возвращение в семью Участники прошедшего в Севастополе второго форума Всемирного русского народного собора «Русский мир» инициировали принятие в России закона о триединстве русского народа — белорусов, великороссов и малороссов.
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