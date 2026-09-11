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Потратила «кучу бабла»: Бьянка купила трехэтажный дом

Потратила «кучу бабла»: Бьянка купила трехэтажный дом

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) купила трехэтажный дом за наличные. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», об этом она рассказала во время общения с журналистами на дне рождения «Русского радио».

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