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Генпрокурор Эстонии Пармас: третья страна может выдать России премьера Каллас

Генпрокурор Эстонии Пармас: третья страна может выдать России премьера Каллас

Третья страна может выдать Российской Федерации руководителя эстонского правительства Каю Каллас. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил генеральный прокурор прибалтийской республики Андрес Пармас.

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