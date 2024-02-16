Генпрокурор Эстонии Пармас: третья страна может выдать России премьера Каллас

Третья страна может выдать Российской Федерации руководителя эстонского правительства Каю Каллас. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил генеральный прокурор прибалтийской республики Андрес Пармас.
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