Сосо Павлиашвили представил клип «Ленинградский твист» в стиле 60-х

20 августа 2026 года состоялась премьера клипа Сосо Павлиашвили на песню «Ленинградский твист». В новом видео артист обратился к эстетике 1960-х годов, стремясь сохранить связь с музыкальной эпохой, которая была частью истории любви его родителей.