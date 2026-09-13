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Сосо Павлиашвили представил клип «Ленинградский твист» в стиле 60-х

20 августа 2026 года состоялась премьера клипа Сосо Павлиашвили на песню «Ленинградский твист». В новом видео артист обратился к эстетике 1960-х годов, стремясь сохранить связь с музыкальной эпохой, которая была частью истории любви его родителей.

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