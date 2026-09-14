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«Ой, Ваня нам очень нравится»: «Бурановские бабушки» признались, что готовы на дуэт с молодым артистом

«Ой, Ваня нам очень нравится»: «Бурановские бабушки» признались, что готовы на дуэт с молодым артистом

Участницы коллектива «Бурановские бабушки» заявили, что готовы записать дуэт с любым молодым исполнителем — в том числе с Ваней Дмитриенко.

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