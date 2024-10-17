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Пентагон поставлен в тупик

Пентагон поставлен в тупик

Над американскими военными базами начали летать, какие-то дроны. Пентагон в прострации. Американцы настолько расслаблены у себя дома, что теперь находятся в растерянности ибо ранее никогда в своей истории с момента изгнания индейцев, их базы не подвергались никаким угрозам.

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