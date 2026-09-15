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Винисиус после 3:2 с «Эльче»: «Мои голы скоро вернутся, я не могу столько промахиваться! В воскресенье ожидайте большего»

Винисиус пообещал, что его голы скоро вернутся.  Вингер «Реала» не забивает 5 матчей подряд. Сегодня мадридцы победили « Эльче » в 6-м туре Ла Лиги (3:2), бразильца заменили на 68-й минуте.

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