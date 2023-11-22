Красноярск отнесли к группе городов с низким качеством жизни

Эксперты признали Красноярск одним из городов России с низким качеством жизни. Об этом 21 ноября 2023 года рассказали исследователи Финансового университета при Правительстве РФ, которые ежегодно составляют рейтинг качества жизни в российских городах.
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