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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» примет НЕК в 1-м туре Лиги Европы. Матч начнется в 22:00

«Ювентус» сыграет с «НЕК» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.  Игра пройдет на «Альянц Стэдиум».

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