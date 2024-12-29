В Южной Корее раскрыли основные версии крушения самолета Boeing

Причины крушения воздушного судна в Южной Корее пока не известны. Среди возможных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя, шасси и систем торможения, а также недостаточную в чрезвычайных условиях длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.