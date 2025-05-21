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Гинцбург: птичий грипп у кошек угрожает эпидемией хуже черной оспы

Гинцбург: птичий грипп у кошек угрожает эпидемией хуже черной оспы

www.globallookpress.com/Silas Stein/dpa Вирус птичьего гриппа от кошек, которые массово болеют инфекцией в европейских государствах и Соединенных Штатах, способен с большой вероятностью перейти на человека.

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