Электромобиль ID.3 GTI от Volkswagen дебютировал с рекордной мощностью в 326 сил

Volkswagen представила новый электрический хот-хэтч ID.3 GTI, который официально стал самым мощным серийным представителем линейки GTI за всю историю немецкой марки.
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