Здание ТИК пострадало при атаке в Орловской области

Здание пострадало, но людей в помещениях на момент атаки не было. В регионе за ночь сбито 32 украинских дрона.
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