Пару заметили в столичном театре Et cetera на III Премии Гильдии кастинг-директоров Артем Ткаченко с женой Екатериной на ММКФ, фото: СоцсетиВчера в столичном театре Et cetera состоялась III Премия Гильдии кастинг-директоров, которую посетили ведущие звезды российского кинематографа.
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