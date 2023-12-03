Сербы привезли свои фильмы в Петербург

В Петербурге открылись Дни сербского кино, которые проводит РОСКИНО. Как пишет «Петербургский дневник», в город на Неве прибыли сербские кинематографисты, чтобы представить свои картины, а также присмотреть локации для будущих фильмов.
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