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Сербы привезли свои фильмы в Петербург

Сербы привезли свои фильмы в Петербург

В Петербурге открылись Дни сербского кино, которые проводит РОСКИНО. Как пишет «Петербургский дневник», в город на Неве прибыли сербские кинематографисты, чтобы представить свои картины, а также присмотреть локации для будущих фильмов.

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