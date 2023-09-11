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«В Европе мы бы скатились в помойную яму. Молодежь у нас погибшая, ее неправильно обучают». Пономарев о проигрыше России 1:2 Египту U23

«В Европе мы бы скатились в помойную яму. Молодежь у нас погибшая, ее неправильно обучают». Пономарев о проигрыше России 1:2 Египту U23

Бывший игрок сборной СССР высказался после поражения России от олимпийской сборной Египта (1:2). «Эту игру я не смотрел.

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