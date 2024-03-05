«Рынок посажен на иглу»: к чему приведет радикальное сокращение льготной ипотеки

Долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья необходимо сократить до 20-25%, заявили в Минфине. По итогам 2023 года сделки с льготной ипотекой занимали 90% первичного рынка и 67% общего объема ипотечных выдач.
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