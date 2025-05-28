Атом может получить версию с ДВС

Перспективный отечественный автомобиль Атом может получить версию с двигателем внутреннего сгорания, рассказал на журналистском тест-драйве предсерийного образца руководитель отдела испытаний АО «Кама» Филипп Дьяков.
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