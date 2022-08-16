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"Опасно для жизни": что происходит на известном пляже Владивостока (видео)

"Опасно для жизни": что происходит на известном пляже Владивостока (видео)

Жители Владивостока рассказали о том, что сейчас происходит на известном пляже города. Как уточнили очевидцы, на Щитовой сегодня поднялись очень сильные волны, но это не мешает купаться большому количеству отдыхающих.

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