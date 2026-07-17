Европе скучно без своего Ормуза: Когда еще и Балтика рванет, мало никому не покажется

Юрий Ильинов Россия кроет Украину баллистикой, выжигает порты и перекрывает кислород «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», — такой фактически мем опубликовало Минобороны России в четверг в своих социальных сетях. Опубликовало сразу после очередной порции весьма чувствительных ударов по Украине. Изменения происходят существенные. Летняя кампания ударов идет по трем направлениям. Во-первых, происходит изоляция театра военных действий. Наши войска начали систематически выносить логистику врага, обеспечивающую ему поставки к ЛБС. Это так называемые мидл-страйки — удары на глубину примерно 100 км. Уничтожаются заправки, бензовозы, склады, переправы, тяговые подстанции и подвижной состав железных дорог в ближнем тылу врага. Такими же ударами ВСУ, напомню, пытаются блокировать Крым. Во-вторых, и это тоже можно условно назвать частью битвы за Крым на дальних подступах, армия России начала методично разрушать приморскую инфраструктуру Украины и блокировать судоходство. В первую очередь — в Одессе, где за последние дни было уничтожено множество объектов портового хозяйства и повреждено с десяток судов. Один из зерновых портов перестал работать, а в целом экспорт зерна Украины (а это 90% ее валютной выручки) упал на 40%. Что важно: часть судовладельцев отказывается заходить в украинские порты из-за возросших рисков. (Судя по официальным сообщениям Минобороны и видео — в акваториях суда тоже долбят, что замечательно.) В идеале, Украина должна быть вообще лишена выхода к морю. В-третьих, удары по Киеву (и не только, но в основном) действительно стали систематическими. При этом Минобороны России подробно рассказывает, какие конкретно предприятия ВПК поражены и что они выпускали. Стоит отметить и эффективность ударов, поскольку они наносятся баллистическими ракетами (мощность боевой части выше, чем у дронов), перехватывать которые ПВО врага не может в силу отсутствия противоракет для комплексов «Пэтриот». Добивают наши войска энергетические объекты украинской столицы. Конечно, нет предела совершенству и хотелось бы видеть обещанные ранее удары по, извините, центрам принятия решений — органам военного и гражданского управления. А также мостам, дата-центрам и так далее. Все это похоже на ситуацию «взялись всерьез». Одной из причин этого с большой долей вероятности можно считать «разочарование» в духе Анкориджа, о чем говорил, например, Лавров. И как не вспомнить недавнее заявление Пескова о том, что США сейчас не до украинского урегулирования — у них ситуация с Ираном «деградирует». А раз наконец-то (надеюсь) стало понятно, что никто России не поможет, кроме наших армии и флота, — вот результат.

Юрий Ильинов «Стальной король» вернулся: Т-72Б3А получил оружие против главной угрозы Российские танкисты осваивают модернизированные Т-72Б3А с комплексом «Арена-М», цифровым наведением и новой тактикой противодействия FPV-дронам. Танк возвращается в новую эпоху Российские танковые подразделения начали подготовку к эксплуатации модернизированных танков Т-72Б3А, оснащенных новыми средствами защиты от современных угроз. Главной особенностью машины стал комплекс активной защиты «Арена-М», который должен значительно повысить живучесть бронетехники в условиях массового применения FPV-дронов и других беспилотников. Обучение проходит на полигонах 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр». Перед отправкой техники в район выполнения боевых задач экипажи осваивают не только новые возможности машины, но и принципиально иную тактику ведения боя, продиктованную изменившейся обстановкой на современном поле сражения. «Арена-М» стала главным новшеством Самым заметным изменением обновленного Т-72Б3А стала интеграция комплекса активной защиты «Арена-М». Подобные системы давно рассматривались как одно из наиболее эффективных средств повышения выживаемости танков. Комплекс автоматически обнаруживает приближающиеся угрозы и уничтожает их еще до поражения машины. Если ранние версии подобных систем создавались преимущественно для борьбы с противотанковыми управляемыми ракетами и гранатами, то модернизированная версия получила возможность противодействовать и малогабаритным беспилотным летательным аппаратам. Именно FPV-дроны сегодня стали одной из самых серьёзных угроз для бронетехники. Поэтому появление подобных возможностей вызывает особый интерес как у специалистов, так и у военных наблюдателей. Как отмечал командир танковой роты старший лейтенант Алексей Войков, комплекс предназначен для защиты машины от широкого спектра угроз — противотанковых ракет, гранатомётов и беспилотников. Новая тактика вместо прежних атак Одной только современной защиты уже недостаточно. Танковые подразделения одновременно меняют и саму тактику применения бронетехники. Сегодня наиболее опасным считается момент выдвижения машины к огневой позиции. Именно во время движения танк чаще всего становится целью воздушной разведки и атакующих беспилотников. Поэтому перед выходом техники заранее оборудуются позиции, разворачиваются средства радиоэлектронной борьбы, организуется постоянное наблюдение за воздушной обстановкой и выставляются мобильные группы прикрытия. При обнаружении угрозы экипаж может оперативно активировать комплекс активной защиты, создавая дополнительный защитный контур вокруг машины. После выполнения задачи танк покидает позицию по заранее подготовленному маршруту, а следы техники тщательно маскируются для затруднения работы разведывательных беспилотников. Цифровое наведение сокращает время открытия огня Еще одной важной особенностью модернизированного Т-72Б3А стало внедрение цифровых средств наведения. Ранее стрельба с закрытых огневых позиций требовала сложных расчётов, применения специальных приборов и занимала значительное время. Теперь командир экипажа может использовать защищённое программное обеспечение, позволяющее значительно быстрее выполнить ориентирование танка и подготовить вооружение к открытию огня. Это существенно сокращает время нахождения машины на одной позиции и позволяет реализовать принцип «выстрелил — сменил позицию», который сегодня считается одним из главных условий выживания бронетехники. Сможет ли танк вернуться на передовую В последние годы многие военные эксперты неоднократно заявляли, что эпоха танков ещё не закончилась. Однако массовое применение ударных беспилотников заставило изменить способы использования бронетехники. На многих участках фронта танки стали действовать осторожнее, уступив часть задач артиллерии и беспилотным системам. Именно поэтому модернизация Т-72Б3А вызывает столь большой интерес. Комплекс активной защиты, цифровые технологии и новая тактика применения могут значительно повысить эффективность машины в условиях современных боевых действий. При этом окончательные выводы о возможностях новой версии можно будет сделать только по результатам её практического применения. Боевой опыт покажет, насколько успешно комплекс «Арена-М» сможет противостоять одной из главных угроз современной войны — массовым атакам FPV-дронов. Сочетание комплекса активной защиты «Арена-М», современных цифровых систем управления огнем, средств радиоэлектронной борьбы и новой тактики применения может значительно повысить живучесть экипажа и эффективность машины. Однако уже сейчас очевидно, что российские танковые подразделения готовятся к ведению войны нового поколения, где победу определяют не только броня и огневая мощь, но и способность противостоять беспилотным угрозам. Россия обнаружила логово секретных финских дроноводов ВСУ. ВС РФ перемололи шокирующее число украинских БПЛА,