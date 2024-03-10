«Пора запустить». В США сделали неожиданное заявление о России

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну из-за Украины, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс, чьи слова приводит издание Unherd.
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