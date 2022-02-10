Козак назвал безрезультатными переговоры «нормандской четверки»

Переговоры «нормандской четверки», которые длились более 8,5 часов, завершились безрезультатно. Таким заявлением в пятницу, 11 февраля, поделился заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на итоговой пресс-конференции.
Переговоры «нормандской четверки», которые длились более 8,5 часов, завершились безрезультатно. Таким заявлением в пятницу, 11 февраля, поделился заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на итоговой пресс-конференции.
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