Запад потерпел поражение от России в Курской области

ВМ Владимир Моргунов Пугает другое, почему вторжение целой армии врага на территорию России стало возможным и "неожиданным" ???ВОТ, ЧТО ПУГАЕТ. А АВАНТЮРА НЕ АВАНТЮРА ОБ ЭТОМ ПОСЛЕ РАЗБОРА ПОЛЕТОВ !!!

АА Алекс Архипов Рано радуемся. Запад еще не сдался.