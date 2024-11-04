Вряд ли гибель в Курской области матери, закрывающей собой ребенка от осколков снарядов, которыми вэсэушники обстреливали ее жилище, вошла как тема в персональный брифинг для главы американского оборонного ведомства.
Запад потерпел поражение от России в Курской области
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Пугает другое, почему вторжение целой армии врага на территорию России стало возможным и "неожиданным" ???ВОТ, ЧТО ПУГАЕТ. А АВАНТЮРА НЕ АВАНТЮРА ОБ ЭТОМ ПОСЛЕ РАЗБОРА ПОЛЕТОВ !!!
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8 час.
АА
Алекс Архипов
Рано радуемся. Запад еще не сдался.
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Кто-нить может объяснить, как на территорию России, через её госграницу в Курскую область уже три месяца попадает военная техника, боеприпасы, жратва, наконец? А пополнение ВСУ? Как?
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1 час.
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