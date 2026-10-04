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«Это дар свыше». Джейлен Браун повелся на розыгрыш, поверив, что остановил таймер с точностью до сотых секунды

«Сиксерс» решили подшутить над своими игроками, устроив им розыгрыш с таймером. Баскетболистов просили остановить его на трех секундах, а затем показывали успешный результат, который на самом деле был просто скриншотом.

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