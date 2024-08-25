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Квартира, дом, дача

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Японские сады камней: искусство гармонии и спокойствия

Японские сады камней: искусство гармонии и спокойствия

Японские сады камней или сэкитэй — представляют собой уникальное явление в японской культуре, которое на протяжении веков служит местом медитации и созерцания.

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Комментарии
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Скиф Туран
Медитировать и созерцать, глядя на живую природу, интереснее чем любоваться плодами чьей-то больной фантазии. Трудно понять авторов, пускающих розовые слюни, описывая быт японцев, которые заменяют любование живой природой, созерцанием убогого суррогата.
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