Трамп анонсировал новую серию высокотехнологичных военных дронов

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к развертыванию новой линейки военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, по его словам, качественно превзойдут все существующие мировые аналоги.
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