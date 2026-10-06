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Регионы России

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Трамп анонсировал новую серию высокотехнологичных военных дронов

Трамп анонсировал новую серию высокотехнологичных военных дронов

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к развертыванию новой линейки военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, по его словам, качественно превзойдут все существующие мировые аналоги.

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