В Англии снесли фургон, в котором пенсионер жил 35 лет

Пенсионер в Англии ушел за покупками, а когда вернулся, его дом уже снесли, пишет Female First.Боб Твейтс, проживший 35 лет в жилом фургоне, обратился в суд с требованием разрешить ему вернуться на участок с новым фургоном после того, как его жилище снесли.
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