Omnicom публикует отчет за II квартал 2026 года: сильный органический рост и синергия от покупки IPG

Американский рекламный и коммуникационный холдинг Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) 28–29 июля 2026 года обнародовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенный рост выручки и операционной маржи.
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