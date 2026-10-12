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Крымская газета

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По госпрограмме развития Крыма построено и реконструировано 547 объектов ЖКХ

По госпрограмме развития Крыма построено и реконструировано 547 объектов ЖКХ

В текущем году в рамках госпрограммы развития Крыма планируется ввести ряд объектов социальной и инженерной инфраструктуры — половина уже сдана, работы на остальных завершатся до конца года.

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