Глава МЧС Куренков доложил Путину о мерах по помощи пострадавшим в «Крокусе»

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах и действиях, которые предприняли спасатели для оказания помощи пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, сообщает 23 марта пресс-служба российского лидера.