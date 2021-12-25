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Блинкен и главы МИД ЮАР обсудили снятие запрета на въезд в США — Госдеп

Блинкен и главы МИД ЮАР обсудили снятие запрета на въезд в США — Госдеп

Снятие ограничений на поездки, введенные в связи с появлением нового штамма коронавируса, обсудили главы внешнеполитических ведомств США Энтони Блинкен и ЮАР Наледи Пандор, заявили 24 декабря в пресс-службе Государственного департамента США.

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