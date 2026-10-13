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Сотрудника газеты «Хоккайдо Симбун» задержали на Сахалине за шпионаж

Сотрудника газеты «Хоккайдо Симбун» задержали на Сахалине за шпионаж

Сотрудники ФСБ России задержали на Сахалине по подозрению в шпионаже корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» в Южно-Сахалинске.

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