Дождались выходных! Это значит, что пришло время для новой встречи с прекрасным. И речь не о диване, а о забавных картинках, к которым случайно примазались самовары… то есть баяны.
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